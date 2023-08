Corrado Passera | Con la tassa sugli extraprofitti si mina la credibilità dell' Italia Ma possiamo correggerla

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per il ceo di Illimity Bank con la misura attuale il governo "spara nel mucchio". "Meglio agire con interventi limitati e precisi per evitare effetti distorsivi nel mercato bancario"

commenta il senso e il contesto di questi primi sei mesi da incorniciare per le banche italiane "Raccogliamo i frutti di quanto fatto negli ultimi anni: oggi il settore bancario ...Illimity , gruppo bancario fondato dae quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto pari a 52,2 milioni di euro, in crescita del 66% anno su anno, trainata dalla solida ...

Corrado Passera: "Con la tassa sugli extraprofitti si mina la ... L'HuffPost

Per il ceo di Illimity Bank con la misura attuale il governo "spara nel mucchio". "Meglio agire con interventi limitati e precisi per evitare ...Il Ftse Mib in rialzo dell'1,26%. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2 per cento. Un ...