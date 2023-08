(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’intenderebbeildi Niccolòdalla Ternana. L’esterno sinistroesserebbe a duediA.– Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, l’intendeildi Niccolòdalla Ternana. Questo è previsto a giugno 2024, ma ilnerazzurroriacquistarlo adesso in quanto piace al Sassuolo e al Genoa. Ci sono stati dunque dei contatti con la società umbra peril suo ritorno per poi girato di nuovo in prestito. Fonte: GianlucaDiMarzio.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

... Cassata (c, Ternana), Bandinelli (c, Empoli), Antonucci, a (Cittadella), Esposito (a,). ... Formazione tipo : Iannarilli; Ghiringhelli, Diakité, Sorensen,; Paghera, Agazzi, Palumbo; ...Negli ultimi giorni ha preso sempre più consensi il nome di Niccolò, laterale classe 2000 di proprietà dell'ma in prestito biennale dalla scorsa stagione alla Ternana. Secondo quanto ...... programma televisivo cult negli anni 80 condotto prima da Marco Predolin e poi daTedeschi. Quello che sogna di fare Inzaghi il prossimo anno con la sua nuova: due titolari per ogni ...

Corrado, Inter vuole anticipare riacquisto: interessa a due club di Serie A Inter-News.it

Calciomercato Palermo, sfuma Corrado: le ultime -Con ogni probabilità Niccolò Corrado non sarà un giocatore del Palermo nella prossima ...Niccolò Corrado, terzino classe 2000, si sta avvicinando al Sassuolo dalla Ternana con il via libera dell'Inter. I nerazzurri detengono.