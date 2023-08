Corbo | “Osimhen attaccato ai soldi Calenda ha un grande timore”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nel suo editoriale su La Repubblica, il giornalista critica la volontà didi trasferirsi in Arabia solo per questione di. CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel suo consueto editoriale su La Repubblica, il noto giornalista Antoniosi è espresso in maniera critica sul futuro di Victor, attaccante del Napoli corteggiato dai club arabi. Secondosarebbe disposto ad andare in Arabia Saudita solo per una questione di. “sfugge a tutti. Anche al suo agente, che riceve offerte dagli arabi e non dalla Premier” scrive. “si agita per difendere la procura dalle insidie di altri procuratori, visto che il bomber del campionato cambia spesso agenti, ...