Concorso Università di Firenze | 2 Posti da Collaboratore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 2died esperto linguistico (CEL) di madrelingua francese, a tempo indeterminato con riserva per i volontari delle Forze armate Si avvisa che l’Universita’ degli studi diha indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2daed esperto linguistico (CEL) di madrelingua francese con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno conimpegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attivita’ da assegnare al Centro linguistico di Ateneo (CLA) e al Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia (FORLILPSI). Si precisa che, ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del ...