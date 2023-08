Concita De Gregorio vuole essere politically correct Ma fa un autogol | le sue parole sono autolesioniste

Si muove l'ordine dei giornalisti. Nel mirino un articolo diDegià al centro della bufera. Sulle colonne di Repubblica la giornalista ha commentato e criticato la notizia degli influencer tedeschi che, pur di accaparrarsi qualche like in più, ...Si muove l'Ordine dei giornalisti per l'articolo pubblicato su Repubblica a firma diDeche criticava gli influencer tedeschi che avevano distrutto una statua pregiata per fare un video in una villa di Viggiù. A sollevare aspre polemiche erano state le frasi della ......gela la conduttrice di 'In Onda' La Cpo del Consiglio nazionale dell'Ordine interviene in merito al commento intitolato 'Il valore di un selfie' e alla successiva replica diDe. Si ...

“Influencer come deficienti nelle classi differenziali”. L’Ordine dei Giornalisti segnala Concita De Gregorio: “Importante utilizzare linguaggio rispettoso” Orizzonte Scuola

Quasi nessuno sa più chiedere scusa: dai baristi di Como alle prese con i toast alle editorialiste che usano esempi sbagliati, è sempre colpa degli altri ...Le conseguenze per le sue parole potrebbero arrivare presto. Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha infatti deciso di segnalare Concita De Gregorio al consiglio di disciplina dell’Ordin ...