Questo pomeriggio alle 19 l'Inter sfida il Salisburgo in amichevole alla Red Bull Arena. Ecco la probabile formazione di ...Lo svizzero è partito per l'Austriail resto dei compagni, serve farlo inserire al meglio e in fretta.- Calciomercato.itIl suo vice, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Emil Audero: ...Il nazionale argentino è alle preseun sovraccarico muscolare: al suo posto gioca Correa in coppiaThuram. Assente anche l'infortunato Acerbi, sostituito da de Vrij. In porta debutta, ...

Con Sommer e la coppia Correa-Thuram: Inter così contro il Salisburgo La Gazzetta dello Sport

Il prolungamento del contratto è il doveroso riconoscimento al brillante lavoro del tecnico (2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, la finale di Champions League raggiunta dopo 13 anni). E con Sommer ...Serve completare il reparto d'attacco anche se il vero obiettivo nerazzurro sarebbero due punte: una fisica e una tecnica. Ma deve uscire Correa ...