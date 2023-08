Con i sauditi il Newcastle è un club più felice ma pieno di contraddizioni e paradossi Guardian

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un curioso articolo scritto da Louise Taylor descrive come è cambiato ilda quando la proprietà è stata assunta dall’Arabia Saudita. Per la precisione è il fondo Pif, il fondo d’investimento statale, a detenere l’80% delle azioni del. Un pezzo in controtendenza rispetto a numerosi articoli che dipingono l’Arabia Saudita come il mostro di turno che minaccia ile spensierato calcio europeo. Ma (c’è sempre un ma) da parte delinglese ancora nessun accenno ai diritti umani, una precisazione forse dovuta. Scrive Taylor: “Il morale del personale è migliorato e la squadra femminile è stata resa pienamente professionale. Ma c’è ancora un assordante silenzio sulle questioni relative ai diritti umani. Il personale di, nelle diverse aree come sicurezza, ristorazione, ...

LE CIFRE - L'Al - Ahli ha messo a punto l'affondo decisivoun'offerta da 15 milioni per il ... Dopo Firmino, Mahrez, Saint - Maximin e il nuovo allenatore Jaissle, anche Kessie si unisce ai. ...Ma al supermarket europeo sta attingendoesborsi milionari anche l'Al - Ahli visto che ha già ...(circa 300 i milioni investiti quest'estate in Serie A finora) è finita nel mirino dei. E ...Il 10 agosto inizia la Roshni Saudi League 2023 - 24, dopo la campagna acquisti faraonicala quale i clubhanno strappato alle leghe europee tanti grandi nomi. Scopri come funziona questo campionato e come ...

Con i sauditi il Newcastle è un club più felice ma pieno di ... IlNapolista

Da Benzema a Kessie, continua la campagna faraonica della Saudi Pro League al via l'11 agosto. Ma le Ong: «Il Paese usa lo sport per ripulirsi l’immagine di Stato ostile ai diritti umani» ...Si fa intensa la situazione in casa Napoli con il rinnovo di Osimhen e con De Laurentiis che ha preso la sua decisione in merito all'Arabia Saudita ...