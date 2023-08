Come ha risposto Zoom alle perplessità degli utenti solo dopo che l’aggiornamento è diventato di tendenza

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La speranza coltivata per diversi giorni è stata quella di non far scoppiare un polverone. Nascondersi, ma bene in vista.vi abbiamo detto, ha modificato i termini e le condizioni di utilizzo, in un testo che è disponibile – pubblicamente – per tutti coloro che volessero consultarlo. Ma (diciamoci la verità) chi è che ha la pazienza di leggere verbose clausole e corposi articoli rispettocondizioni di utilizzo di un servizio che, per funzionare, ha bisogno semplicemente di pochi clic? Insomma, più intuitivo è l’impiego di una piattaforma digitale, meno necessaria sarà la lettura delle norme che ne consentono il funzionamento. Tuttavia, se ad accorgersi del cambiamento delle condizioni di utilizzo è qualcuno che ha un vasto seguito sui social network, non c’è strategia del riccio che tenga. Gabriella Coleman, docente di ...