Colossale pancia”Aliena” della madre non smette di crescere – ciò cresceva dentro fa mollare tutto ai dottori

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 9 agosto 2023) A lungo si aspetta il proprio piccolo, in quei nove mesi di gravidanza che sembrano non finire mai. Mentre la tua piccola figlia o tuo figlio sta crescendo nella tua pancia,ciò che puoi fare è cercare di prepararti il ??più possibile per quello che verrà. Bisogna comprare molte cose per rendereil più semplice possibile, ma come tutti i genitori sanno, durante la lunga attesa può succedere di. Questo lo sa benissimo la norvegese Maria Nordø Jørstad, che ha fatto notizia quando aspettava un bambino. Durante i nove mesi di attesa per il parto, la sua pancia si è rifiutata dire die alla finegravidanza ha fatto notizia con la sua pancia gigante. E ciò che stava aspettando all’internopancia ...