Colombo Cagliari | si insiste per l’attaccante Le ULTIME novità

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Calciomercato, siper il giovane attaccante Lorenzo: lesull’affare Proseguono anche in questi giorni le operazioni del direttore sportivo delNereo Bonato, sempre in cerca di una prima punta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta che il club sardo è in pressing per il giovane attaccante del Milan Lorenzo. Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve ancora decidere se liberare il classe 2002, aprendo al prestito.

Posticipo di lunedì 21 agosto alle 18.30 è Torino -con indisponibili Djidji, Rog, Mancosu ... Bernasconi, Demiral, Djimsiti, Okoli, Scalvini, Toloi, Zappacosta Centrocampisti:, de ...Commenta per primo Ilcontinua a cercare un rinforzo di peso per il proprio attacco e , secondo la Gazzetta dello Sport, il preferito della società sarda resta Lorenzodel Milan . L'alternativa porta in ..., è arrivata la risposta del giocatore all'ultima proposta: ecco cosa ha deciso il ragazzo Continua la ricerca deldi un centravanti in questo calciomercato estivo. La squadra ...

Colombo Cagliari, arriva la risposta del giocatore all'ultima proposta Calcio News 24

Colombo, il giovane attaccante rossonero potrebbe partire dopo i vari arrivi in attacco in questa sessione di calciomercato ...Il 21enne è ora l’obiettivo numero uno per l’attacco del Cagliari ed è sceso in campo per pochi minuti ieri con il Milan. RISERVA. Un quarto d’ora di campo per Lorenzo Colombo al Trofeo Silvio Berlusc ...