Colombia | Eln pianificava omicidio procuratore generale malgrado negoziati di riconciliazione

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Bogota, 9 ago. (Adnkronos) - Il gruppo sovversivo ancora attivo indell'Elnl'delFrancisco Barbosa Delgado,dicon le autorità di Bogota ripresi lo scorso anno dopo l'elezione di Gustavo Petro a Presidente, e il cessate il fuoco di sei mesi iniziato all'inizio di uesto mese, hanno reso noto tre diverse fonti raccolte da intelligence militare, polizia e magistrati. Cinque leader dell'Eln si sono incontrati a luglio in Venezuela per pianificare l'operazione.

Nel messaggio - video del comandante Eliécer Herlinto Chamorro (alias Antonio García) si dichiara che "el comando central delordena a todas las unidades suspender las operaciones ofensivas ...In prospettiva, secondo l'arcivescovo emerito di Cali, Darío de Jesús Monsalve, tra i facilitatori nel dialogo con l', serve un'opzione chiara e forte, per uscire dalla spirale di violenza. "Ciò ...Più di 450mila persone sono state uccise in quasi 60 anni di conflitto armato in. I colloqui tra Bogotà e l', che conta circa 2mila - 5mila combattenti, sono stati rilanciati nel novembre ...

Bogotá.- La Fiscalía colombiana denunció este martes que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente tiene en vigor un cese al fuego con el Gobierno, está capacitando a sus ...El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Helder Giraldo, denunció que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) supuestamente ha violado seis veces el cese e ...