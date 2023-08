Clienti a domicilio dalla pusher ai domiciliari | arrestata 37enne

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Laaveva in un borsello 12 dosi di eroina, 18 di cocaina e 155 euro contanti I carabinieri erano già posizionati da ore nei pressi dell’appartamento del Parco Verde. Sapevano che al piano inferiore c’era uno strano movimento. Troppa gente bussava alla porta di R.B.,ai. Erano lì per comprare droga. Nonostante la misura, laha continuato a smerciare stupefacenti, aspettando i. Quando i militari hanno deciso di intervenire, la donna ha lanciato un borsellofinestra poi recuperato. Rinvenute 12 dosi di eroina, 18 di cocaina e la somma di 155 euro in contante ritenuto provento illecito. Laha lasciato ied è stata ristretta nel carcere di Pozzuoli, in ...

Clienti a domicilio, la pusher 37enne finisce in manette NapoliToday

