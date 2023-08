Cittadini stranieri a Ceppaloni | la maggioranza | “Opposizione manifesta segni di isteria del perdente”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La minoranza consiliare diormai evidentidi isterismo del. La necessità di mettersi in mostra provando a dire qualcosa, qualsiasi cosa, nella speranza di apparire su qualche giornale o sito web ha fatto ormai perdere il lume della ragione dei quattro di minoranza, o meglio della consigliera Emanuela Barone, sempre in prima linea quando si tratta di mettersi in mostra, e degli altri tre al suo seguito”, inizia così la nota a firma del gruppo diin Consiglio Comunale a. “La vicenda dell’apertura di un centro immigrati nel nostro Comune, denunciata con una lettera pubblica del Sindaco Cataudo, è stata l’ennesima riprova – sostiene il gruppo – di quanto la minoranza riesca a stravolgere la realtà dei ...

... hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del viaggio, dalla partenza dalla Turchia sino all'arrivo sulle coste crotonesi, e di individuare due, originari dell' Uzbekistan ...Solo da gennaio a giugno i visitatoriin Albania sono già stati 3.4 milioni, il 33% in ...importante da sapere però è che non tutti i Comuni italiani danno questa possibilità ai, ...... ciascuno dei 5 milioni di residentiha inviato 136 euro al mese in patria. Osservando le prime 20 comunità straniere presenti in Italia, i valori massimi si registrano tra idel ...

Favoreggiamento immigrazione clandestina: arrestati 25 cittadini ... Sicilianews24

“La minoranza consiliare di Ceppaloni manifesta ormai evidenti segni di isterismo del perdente.Sono 103 i ragazzi consegnati ai servizi sociali del Comune di Piacenza nel primo semestre 2023, le misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza previste dalla giunta ...