Circondati | la recensione | sola contro gli squali

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ladi, film dove la giovane protagonista si ritrova nel bel mezzo dell'oceano, inseguita da un branco di, dopo che l'aereo sul quale viaggiava insieme ai suoi amici è caduto in mare. Su Cielo Tv. Un gruppo di amici che gestisce un vlog di viaggi, nel quale vengono pubblicate scorribande anche estreme in luoghi esotici e irraggiungibili, decide di dare uno sprint alle visualizzazioni con una nuova missione mai tentata prima. Lo scopo questa volta è di raggiungere la remota "i" di Red Rock Cove, che si trova nel bel mezzo dell'Oceano, e il solo modo per arrivarci è tramite un ultraleggero noleggiato per l'occasione. Della squadra fanno parte Paige e sua sorella minore Lindsey, il fidanzato di quest'ultima Seb e un'altra coppia formata da Evan e Kahaia. Come vi raccontiamo nella ...

Come vi raccontiamo nelladi, il viaggio parte con le migliori aspettative ma poco dopo la partenza un'ala del velivolo viene danneggiata gravemente, con il mezzo che finisce ...

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Circondati, ci troviamo di fronte ad uno shark movie che guarda ai prototipi a tema survival, su tutti il Paradise Beach (2016) di Jaume Collet-Serra. Un ...Circondati è un film thriller/horror, uscito nel 2018, la cui trama è incentrata su un racconto di un particolare viaggio che ha per protagonisti un gruppo di amici. Purtroppo, il gruppo deve ...