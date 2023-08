Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 | il calendario e il programma completo di tutte le gare

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ile ildeididi scena adal 3 al 13 agosto prossimi. Un’edizione assolutamente storica, visto che per la prima voltale discipline delsaranno racchiuse in un’unica rassegna iridata. Durante questi dieci giorni la Scozia sarà quindi la patria disu strada,su pista, Mountain bike, BMX e anche delle discipline paralimpiche oltre che dile discipline più particolari ed emergenti. Di seguito il, che sarà integrato nei prossimi giorni dagli organizzatori., il ...

Solo un nono posto per l'Italia nella Madison maschile aisu pista di Glasgow. Elia Viviani e Michele Scartezzini non sono riusciti ad entrare nella lotta per una medaglia. L'oro è andato all'Olanda, l'argento alla Gran Bretagna, e il bronzo alla ...

Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma Adnkronos

Si chiude con una splendida medaglia d'argento il Mondiale di Elena Bissolati, casalasca del Team Biesse Carrera protagonista in maglia azzurra su pista nella rassegna iridata a Glasgow (Scozia).Masomah Alizada con la sua bici di strada ne ha fatta tanta da quando è scappata dall’Afghanistan nel 2016: in Francia ha potuto costruirsi una nuova vita, ma allo stesso tempo non ha dimenticato la ...