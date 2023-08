Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 cronometro donne Elite | data | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Giovedì 10 agosto è il giorno dellaaididi, prima storica rassegna iriunificata per tutte le discipline della bicicletta. Grande attesa per i 36,2 chilometri contro il tempo che assegneranno la maglia irisu un percorso che prevede partenza e arrivo a Stirling con alcuni brevi strappi non troppo impegnativi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale., IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB, TV E– Lafemminile deiscatterà alle ore ...

Solo un nono posto per l'Italia nella Madison maschile aisu pista di Glasgow. Elia Viviani e Michele Scartezzini non sono riusciti ad entrare nella lotta per una medaglia. L'oro è andato all'Olanda, l'argento alla Gran Bretagna, e il bronzo alla ...

Mondiali ciclismo 2023, italiani in gara oggi 8 agosto: orari e programma Adnkronos

Si chiude con una splendida medaglia d'argento il Mondiale di Elena Bissolati, casalasca del Team Biesse Carrera protagonista in maglia azzurra su pista nella rassegna iridata a Glasgow (Scozia).Masomah Alizada con la sua bici di strada ne ha fatta tanta da quando è scappata dall’Afghanistan nel 2016: in Francia ha potuto costruirsi una nuova vita, ma allo stesso tempo non ha dimenticato la ...