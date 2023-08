Ciclismo | Mondiali 2023 | la startlist e l’ordine di partenza della cronometro femminile

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo quella under 23, spazio alle donne: appuntamento domani con laaldeidisu strada in quel di Glasgow. In casa Italia spazio ad Alessia Vigilia e, soprattutto, a Vittoria Guazzini che può ambire ad un piazzamento di lusso. La favoritissima è Marlen Reusser: l’elvetica punta nettamente al titolo. Andiamo a scoprire ladi(orario locale, per quello italiano c’è da aggiungere un’ora).E ORDINE DI13:55:45 AMINI Arefa AFG 13:57:00 *AYUBA Grace NGR 13:58:15 IVANOVA Dunja MKD 13:59:30 HENTTALA Lotta FIN 14:00:45 DAVIDSON ...

Prima medaglia d'oro su strada per l'Italia aidiin Scozia. il 21enne bergamasco Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale Under 23, un successo che mancava all'Italia da 15 anni. Il precedente 15 ...Tra i favoriti Filippo Ganna che vuole riconquistare il titolo vinto nel 2020 e nel ...ROMA - Al termine dell'udienza generale in aula Paolo VI Athletica Vaticana ha donato al Santo Padre, Papa Francesco, la biciletta da corsa utilizzata aididi Glasgow 2023. La bici sarà messa in asta e il ricavato sarà devoluto in favore del dispensario di Santa Marta. ari/gtr (Fonte video: Vatican News) Condividi questo articolo: ...

Mondiali ciclismo 2023, gli italiani in gara oggi 9 agosto: orari e programma Adnkronos

