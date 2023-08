Ciclismo | Lorenzo Milesi | “Ho dato tutto | è incredibile Sofferenza nel seguire Segaert che era vicino”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Arriva una bellissima medaglia d’oro per ilsu strada italiano da Glasgow ai Mondiali.fa saltare il banco nella cronometro individuale a livello under 23: battuto il favoritissimo Alec. Vittoria più importante della carriera per il corridore del Team DSM che ha esordito tra i professionisti quest’anno e fa ben sperare per il futuro dell’Italia. Le sue parole: “È. È stata una gara durissima; sopratl’ultimo chilometro di salita, è stato davvero doloroso. È stato doloroso guardare ancheil tempo perché eraal mio tempo. Sono appena ana tutta dall’inizio alla fine. C’era vento contrario nella prima parte, quindi era importante iniziare bene e poi ...

Milesi si laurea campione del mondo nella prova a cronometro ai mondiali di Glasgow, categoria under 23. L'azzurro ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza di 23 km. L'oro ...Un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di, in corso d'opera a Glasgow. A conquistarla, questa volta, è statoMilesi, laureatosi nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23. Si tratta di un successo che mancava ai ...Trionfo azzurro nella cronometro Under 23 ai Mondiali diin Scozia. A compiere l'impresa è statoMilesi, bergamasco di San Giovanni Bianco, 21 anni: un successo che mancava all'Italia da 15 anni, quando nel 2008 a vincere fu Adriano Malori.

Mondiali Ciclismo Glasgow - Lorenzo Milesi d’oro! Campione del mondo nella cronometro U23, Segaert ribaltato Eurosport IT

Secondo il belga Segaert, terzo l'australiano McKenzie. L'Italia conquista il Mondiale della Crono Under 23 di Ciclismo: a Glasgow, l'azzurro Lorenzo Milesi è riuscito a imporsi in 43'00"46, vincendo ...Prima medaglia d'oro su strada per l'Italia ai Mondiali di ciclismo in Scozia. il 21enne bergamasco Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale Under 23, un successo che ...