Ciclismo | Filippo Ganna | “Ho voglia di indossare un’altra maglia iridata!”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una fame di vittoria infinita. Un paio di giorni fa,andava a conquistare sul velodromo di Glasgow (Scozia) l’oro nell’inseguimento individuale dei Mondiali disu pista. Per l’asso nostrano il successo ha avuto una valenza storica, in quanto Pippo è diventato il primo a conquistare sei titoli iridati nella specialità, salendo per l’ottava volta consecutiva sul podio, come campionissimi del calibro di Leandro Faggin e del danese Hans-Henrik Ørsted in questa particolare gara. C’è ancoradi vincere elo vorrà far vedere venerdì 11 agosto, quando sarà sulle strade della città scozzese per prendersi lairidata della cronometro, con l’obiettivo di diventare per la terza volta campione del mondo di questo “esercizio”, dopo i sigilli del 2020 e del ...