Chukwueze vuole vincere lo Scudetto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Samu nella prossima stagione. E il suo Milan sta lavorando anche per questoè ciò che serviva al Milan. Arrivato dal Villarreal per venti milioni di euro più otto di bonus, rappresenta uno dei migliori acquisti di questa sessione di mercato. Il club rossonero lo ha inseguito a lungo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un sospiro di sollievo, una risata e le braccia alzate al cielo. Samuelè stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan e ha mostrato da subito ...mi cerca sempre quando...Al Salisburgo ho vinto gli ultimi quattro campionato, sono uno chevincere, non mi piace perdere. Voglio dare il mio meglio ogni giorno e aiutare la squadra'. COMPAGNI - 'Ho ...Alla domanda su chi sia più veloce tra lui, Leao erisponde: "Non lo so. Abbiamo tanti ... Sono un giocatore chevincere e odia perdere. In Austria ero in un'ottima squadra, ma qua al ...

Così alla conferenza stampa di presentazione, Samuel Chukwueze, nuovo attaccante del Milan ... mi ha detto tutto quello che voleva da me. Mi ha voluto fortemente qui e questo mi ha spinto a venire qui ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come La chiamata decisiva di Pioli e il rapporto con Osimhen: Chukwueze si presenta.