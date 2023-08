Chukwueze “Al Milan per vincere | Pioli fantastico”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023)O (ITALPRESS) – “Prima di arrivare qui,mi ha chiamato mentre ero in Nazionale. Mi ha parlato di come avrei giocato, quello che avrei dovuto sapere e quello che voleva da me. Lui mi ha voluto nel suo progetto. E questo mi ha motivato e spinto ad accettare questa proposta. E’ un allenatore”. Lo ha detto Samuelnel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del. “Ora bisogna dare un pò di tempo al mister, perchè i nuovi giocatori devono adattarsi, ma con il tempo penso chemo lo scudetto”, ha aggiunto l’attaccante nigeriano. “Non vedo l’ora che inizi il campionato. Prima di tutto dobbiamola prima partita, indipendentemente dall’avversario. Siamo pronti e abbiamo una squadra in grado di ...