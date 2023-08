(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) –martedì pomeriggio a casa dell'uomo agli arresti domiciliari per aver travolto e ucciso con la sua auto il calciatore 13enne di origini ghanesiObeng. Lo si legge sul 'Corriere del Veneto'. ''Erano una trentina – racconta Begalli al quotidiano, tramite il suo legale Massimo Dal Ben – tutti uomini di colore, la maggior parte con il volto travisato da bandane e t-shirt. Lanciavano sassi contro la porta d'ingresso, la prendevano a calci, pugni e bastonate. Urlavano 'Vieni fuori che ti ammazziamo, dopo la morte dinon abbiamo più niente da perdere'''. Begalli sta scontando i domiciliari a casacompagna nel comune di Negrar in Valpolicella, nel veronese. ''In quel momento il mio assistito – si legge ancora sul 'Corriere del Veneto' – ...

Spedizione punitiva martedì pomeriggio a casa dell'uomo agli arresti domiciliari per aver travolto e ucciso con la sua auto il calciatore 13enne di origini ghanesiObeng. Lo si legge sul 'Corriere del Veneto'. ''Erano una trentina - racconta Begalli al quotidiano, tramite il suo legale Massimo Dal Ben - tutti uomini di colore, la maggior parte con il ...Spedizione punitiva, bersaglio Davide Begalli , il "pirata" 39enne che lunedì 31 luglio, alla guida della sua Renault Espace, ha travolto e ucciso (senza prestargli soccorso)Obeng, calciatore di 13 anni di origini ghanesi. "Un pomeriggio di vero terrore" . "Abbiamo paura che tornino con un'altra spedizione" . La dinamica dell'incidente e la difesa di Begalli: "...Un pomeriggio di terrore per Davide Begalli, artigiano in arresto per aver investito nella serata dello scorso 31 luglio , senza prestare soccorso, il tredicenneObeng, nel comune di Negrar in Valpolicella. Da lunedì il 38enne si trova agli arresti domiciliari nell'abitazione della compagna, dove alle ore 18:10 di ieri è stato oggetto di un vero e ...

Chris Abom, spedizione punitiva dal pirata della strada: "Muori" TheSoundcheck

Un raid o una «spedizione punitiva» Circa trenta persone, col volto coperto, hanno preso di mira ieri pomeriggio la casa di Davide Begalli, il pirata della strada accusato di ...(Adnkronos) – Spedizione punitiva martedì pomeriggio a casa dell’uomo agli arresti domiciliari per aver travolto e ucciso con la sua auto il calciatore 13enne di origini ghanesi Chris Obeng Abom. Lo ...