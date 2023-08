Chiamatele extratasse | il governo Meloni ha già bisogno di un tagliando?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In questa estate dominata fino ad oggi dal meteo, strumentalizzato per fare terrorismo climatico, con polemicucce da ombrellone di contorno, arriva inatteso un passo falso deldi quelli grossi. Per una volta non qualche incauta uscita, non parole, ma fatti. Almeno si parlerà per qualche giorno di qualcosa di concreto. Ed arriva proprio all’ultimo miglio, dall’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. La fretta non è mai buona consigliera, né il fatequalcosismo. Quando si pretende di mettere toppe a situazioni di non reale emergenza, solo per far vedere che ilc’è e fa qualcosa, che non è già in vacanza, il rischio di combinare pasticci è molto alto. E così è stato. Parliamo della tassa sui cosiddetti extraprofitti delle banche, ma da non sottovalutare l’intervento contro il “caro-voli”. ...