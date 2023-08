Chi manovra i jet americani | il mondo trema | perché ora può cambiare tutto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Alla vigilia, gli attacchi di stampo terroristico in Ucraina, con gli invasori russi che hanno bombardato i civili durante i soccorsi in seguito a un primo attacco a Pokrovsk. Il giorno successivo, segnali di escalation, a conferma del fatto che la situazione a quasi un anno e mezzo dall'inizio del conflitto è sempre più drammatica e instabile. In primis, il Cremlino denuncia una nuova incursione aerea in Russia da parte degli ucraini. Secondo quanto riferito da Sergey Sobyanin, sindaco di Mosca le cui parole sono state rilanciate dalla Tass, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due droni che sarebbero stati diretti proprio verso la capitale. "Due droni hanno tentato di sorvolare la città - ha scritto il sindaco su Telegram -. Entrambi sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, uno nella zona di Domodedovo e un altro vicino all'autostrada di Minskoe. Non si ...

