Uno dei favoriti per sostituire Zielinski nel centrocampo del Napoli, in caso di cessione del polacco, è il classe 2002 del Celta VigoVeiga. Scopri le sue statistiche e caratteristiche, e una carriera che finora non lo ha allontanato dalla sua città di ...è Cajuste, nuovo centrocampista azzurro Talento, personalità e fisicità. Caratteristiche, ... Ora tutto suVeiga Napoli che non si fermerà a Cajuste. Gli azzurri infatti vogliono chiudere per ...è Jean Cajuste Più che di un sostituto di Zieliski, ruolo per cui la dirigenza continua ad attenzionareVeiga e Koopmeiners - per caratteristiche Jean Cajuste sembra essere più un vice ...

Chi è Gabri Veiga, il giovane gioiello galiziano che piace al Napoli La Gazzetta dello Sport

Gabri Veiga ha accettato il Napoli e De Laurentiis ha aumentato la propria offerta di 2-3 milioni rispetto ai 30 inizialmente offerti lunedì ...