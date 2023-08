Chi è Cajuste? Acquisto a sorpresa del Napoli | nome totalmente sconosciuto | quanto è stato pagato

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È Jens-Lys Michelil nuovo colpo per il centrocampo del. Svedese, con doppia nazionalità (è anche statunitense),arriva dal Reims. Per averlo la società campana ha versato circa 12 milioni di euro nelle casse del club francese dove il classe 1999 ha collezionato 42 presenze segnando 6 reti e fornendo un assist in una stagione e mezza di permanenza al Reims. Il giocatore ha invece sottoscritto un contratto da 1,2 milioni di euro annui per cinque stagioni con bonus e stipendio indicizzato, ovvero con scatto annuale al raggiungimento di determinati parametri di rendimento., mediano centrale alto 1,88, idealmente rappresenta di fatto l’erede di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito dello scorso anno. Cresciuto nelle giovanili dell’Örgryte, il nuovo...

