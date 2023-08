Chelsea | Cesare Casadei vicino al Leicester di Maresca

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Il giocatore italianoè in procinto di lasciare il, dove è arrivato nell’estate del 2022 dalle giovanili dell’Inter. Tornato ai ‘blues’ dopo essere stato in prestito al Reading a gennaio, il club avrebbe trovato l’accordo con ilCity per il prestito dell’italiano le cui visite mediche sono programmate in settimana. Il tecnico italiano delle Foxes Enzoha convinto il giovane talento azzurro a scendere in Championship anziché sbarcare in Serie A con il Genoa. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Casadei approda al Leicester - Il futuro di Cesare Casadei, gioiello italiano ex Inter seguito da molte squadre di Serie A, sarà ancora in Inghilterra.