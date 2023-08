(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Il giocatore italianoè in procinto di lasciare il, dove è arrivato nell'estate del 2022 dalle giovanili dell'Inter. Tornato ai 'blues' dopo essere stato in prestito al Reading a gennaio, il club avrebbe trovato l'accordo con ilCity per il prestito dell'italiano le cui visite mediche sono programmate in settimana. Il tecnico italiano delle Foxes Enzoha convinto il giovane talento azzurro a scendere in Championship anziché sbarcare in Serie A con il Genoa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Visite mediche programmate in settimana Il giocatore italianoCasadei è in procinto di lasciare il, dove è arrivato nell'estate del 2022 dalle giovanili dell'Inter. Tornato ai 'blues' dopo essere stato in prestito al Reading a gennaio, il club ...Casadei è in procinto di lasciare il. I 'blues' avrebbero già trovato un nuovo accordo per il prestito del giovane, che arriverà a breve al Leicester City, le visite mediche sono ......ex Inter vicino al trasferimento in Championship LONDRA (INGHILTERRA) - Ilnon vuole perderlo e lo cede solo in prestito, i tifosi lo chiamano il "Ballack italiano", ma intantoCasadei ...

Chelsea, Cesare Casadei vicino al Leicester di Maresca Entilocali-online

Londra, 9 ago. (Adnkronos) – Il giocatore italiano Cesare Casadei è in procinto di lasciare il Chelsea, dove è arrivato nell’estate del 2022 dalle giovanili dell’Inter. Tornato ai ‘blues’ dopo essere ...Il centrocampista ex Inter vicino al trasferimento in Championship LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Chelsea non vuole perderlo e lo cede solo ...