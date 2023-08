Che fine ha fatto Jacobs? Andrà al Mondiale senza allenamenti né gare | un azzardo CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Marcellè ancora un mistero. Il 19 agosto dovrà essere in pista, a Budapest, per i Mondiali di atletica e non si sta allenando. Si fa curare le gambe da un esperto di muscoli.a Budapestaverggiato prima. Il Corriere della Sera lancia l’allarme. “Marcell, un mistero. A un anno dall’oro europeo non si capisce bene se e quando tornerà in pista a correre veloce. Al raduno degli atleti azzurri delle staffette non si è presentato. È a Monaco a farsi sistemare le gambe da un vecchio mago dei muscoli. Sul domani nessuna certezza. Non è a casa, a Roma, e non si allena in un Paolo Rosi deserto,la solita folla di amatori e ragazzini partiti per le ferie d’agosto. Al vecchio Stadio delle Aquile nessuno l’ha visto: in questi giorni è in Baviera a farsi ...