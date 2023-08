Champions League 2023 2024 | vincono Panathinaikos | Maccabi Haifa e Rangers

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si è chiusa la serata del terzo turno di qualificazione d’andata per la. 3 le gare disputate. Alle 20, ilha vinto in casa, per 1-0, contro il Marsiglia. Decisivo il gol nel finale dell’ex Shakhtar Donetsk ed Everton Bernard. In serata, gli israeliani delbattono a domicilio gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Pierrot apre le marcature al 5?, ma poco dopo arriva il pareggio dell’ex Genoa Juraj Kucka. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone a centrocampo, che arriva il nuovo, e definitivo, vantaggio del. A segno al quarto d’ora è Saba, per l’1-2 finale. Nell’ultimo match di serata, iGlasgow si impongono per 2-1 sugli elvetici del Servette. Subito gol di ...