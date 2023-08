Cessione in Arabia | con i soldi danno l’assalto a Dybala

Di Marzio, Romano e Schira parlano di benestare da parte del centrocampista alla. Tra i sauditi e il Napoli si può chiudere anche oggi Napoli's Polish midfielder Piotr ...Zielinski in...... Sazolene, fertilizzanti azotati a lenta. Nel settore della produzione vivaistica, tra le ... troviamo amministrazioni pubbliche come ad esempio Riyadh Municipality dall'Saudita, ma ...Il Galatasaray, dopo aver preso Tete dallo Shakthar, può aprire alladi Zaniolo ad appena ... 'Sfumati Milinkovic - Savic e Kessie, entrambi andati in, il nome nuovo in cima alla lista ...

Lecce, salta la cessione in Arabia di Ceesay. Così è bloccato l'arrivo di Krstovic TUTTO mercato WEB

IBANEZ AL AHLI CESSIONE – Chiuso l’accordo tra Roma e Al Ahli, l’avventura di Roger Ibanez in Arabia Saudita può iniziare. Come riporta Fabrizio Romano, nella notte tra l’8 e il 9 agosto il… Leggi ...4 ore e niente di definitivo. E' durato tantissimo l'incontro tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e il presidente De Laurentiis, ma la ...