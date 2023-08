(Di mercoledì 9 agosto 2023)– “Da qualche giorno sonoglidilasui pini presenti sul nostro territorio, i primi trattamenti hanno riguardato 21 pini di Piazza Morbidelli a Cerenova e delle zone limitrofe”. E’ quando comunica l’Amministrazione comunale di. “Dopo il primo ciclo didello scorso anno su circa 200 pini – ha detto l’Assessore all’Ambiente Francesca Appetiti – grazie al lavoro della nostra Multiservizi e di tecnici specialistici, stiamo proseguendo con i trattamenti sulla restante parte delle piante. Si tratta di una tecnica endoterapica che consiste in un’iniezione di prodotto al fusto della pianta che riesce a combattere il parassita e altri generi di insetti. A settembre – ha ...

gli interventi di disinfestazione contro la cocciniglia - Da qualche giorno sonogli interventi di disinfestazione contro la cocciniglia sui pini presenti sul nostro ...... ha coinvolto cittadine e cittadini residenti nel territorio di, Ladispoli e nei comuni ... 'Siamodalla condivisione di un sogno, (che poteva esser stato realmente sognato o il ......per non farmi appoggiare dai, tanto è vero che mi hai chiesto scusa più volte… e io sono la prima che ha deciso di metterci una pietra sopra e guardare avanti per il bene di, ...

Cerveteri, partiti gli interventi di disinfestazione contro la cocciniglia TRC Giornale

La cocciniglia tartaruga è un insetto parassita che dal 2020 sta comportando gravi infestazioni sui pini della nostra zona e rappresenta una vera e propria emergenza. L’insetto riesce a ridurre il ...Da qualche giorno sono partiti gli interventi di disinfestazione contro la cocciniglia sui pini presenti sul nostro territorio, i primi trattamenti hanno riguardato 21 pini di Piazza Morbidelli a Cere ...