Cellole | il 10 agosto il ritorno dello “Sbarco di San Vito”

(Di mercoledì 9 agosto 2023). L’amministrazione Di Leone annuncia ildell’attesa manifestazione “di San” che avrà luogo il 10con partenza alle 10.30 dal lido Marina Blu di Baia Felice e con arrivo presso Chalet The King di Baia Domizia Sud alle 11.00. Un’iniziativa nata nel 1979 e riproposta dopo 40 anni nel 2019, proprio da Di Leone, all’epoca non ancora in qualità di Sindaco, e dal Parroco Don Lorenzo Langella. Oggi, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione viene riproposta dal Comune in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti die il Parroco Don Lorenzo Langella, con l’intento di rinnovare una delle più antiche tradizioni del territoriose.