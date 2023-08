Caterina Balivo e Pino Insegno tornano in Rai | i video promo dei nuovi programmi | dove li vedremo?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La televisione è stata rivoluzionata: sia Rai che Mediaset hanno apportato divers modifiche ai loro palinsesti ehanno fatto parte della nuova era del piccolo schermo italiano. Con l’arrivo del Governo Meloni, infatti, molti cambiamenti hanno dato vita a una nuova Rai, mentre in Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha voluto...

... la tv di Stato ha deciso di mandare in onda i promo che annunciano il ritorno die Pino Insegno . I due nuovi volti Rai torneranno nella prossima stagione televisiva rispettivamente ...Ma quali sono quelle che, oltre a dare un upgrade alla bellezza dei capelli, ne preservano la salute Tutto sulle extension, come quelle nuove di zecca diGallery 10 Immagini di ...Medaglia di legno perche da settembre tornerà ad essere protagonista su Rai Uno con il programma pomeridiano La Volta Buona , trasmissione che prenderà il posto del talk di Serena ...

Caterina Balivo, "qualcuno ha sentito il terremoto": tam tam impazzito sui social Liberoquotidiano.it

Dopo i promo di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino per Mediaset arrivano le prime pubblicità dei nuovi volti Rai de La volta buona e de Il mercante in fiera ...Rai Uno ha lanciato il promo ufficiale di "La Volta Buona", il nuovo programma pomeridiano feriale che andrà in onda da settembre, con Caterina Balivo alla guida. Lo show sostituirà "Oggi è un altro g ...