(Di mercoledì 9 agosto 2023) Prima stagione da professionista per il giovane calciatore che si presenta ufficialmente al

Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cavese 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia, nato ad Avellino l'8 dicembre 2004. ...Prime parole ai canali ufficiali del club per Mattia, fresco acquisto del. Il calciatore, classe 2004, è arrivato dalla Cavese ed è pronto a dare il massimo per la maglia rossazzurra. "Momento importante per la mia carriera col ...Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cavese 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia, nato ad Avellino l'8 dicembre 2004. ...

Catania, Maffei: “Un onore essere qui. Ecco perché dicono che sono già un veterano” ItaSportPress

Negli ultimi 2 anni il calciatore ha confezionato ben 43 presenze con la Cavese e ha fatto parte dell'ultima edizione del Torneo di Viareggio con la Rappresentativa Serie D.Prime parole ai canali ufficiali del club per Mattia Maffei, fresco acquisto del Catania. Il calciatore, classe 2004, è arrivato dalla Cavese ed è pronto a dare il massimo per la maglia rossazzurra.