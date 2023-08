Casa Mele a Positano | sapori mediterranei e un tocco di nouvelle cousine per clienti internazionali

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Welcome to “” il ritrovo più cool di! Fondato da Raffaele Mandara, vulcanico rampollo di Don Crescenzo Mandara, imprenditore top della Costa D’Amalfi, “”, “fiore all’occhiello” di “Group”, è un ristorante raffinato e molto esclusivo, frequentato da turisti top provenienti da ogni parte del mondo. Un ambiente accogliente con arredi minimal chic dove l’innovazione si fonde con la tradizione del luogo, con cucina rigorosamente “a vista” in cui , con la supervision di Mr Raf Mandara, si esibiscono quotidianamente nella confezione di pietanze prelibate lo chef Salvatore Di Micco e la sua brigata. “A “” , ha riferito lo Chef Di Micco, “viene proposta una cucina mediterranea con una selezione di piatti tipici appena ...