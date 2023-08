Caro voli? Ora si va alla Commissione Ue | scontro tra governo e compagnie aeree

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Scoppia la polemica sulle norme contro il. A bocciare il provvedimento varata dalMeloni è il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, in un'intervista a La Repubblica dove annuncia il ricorsoUe. Per discutere le criticità, il manager ha incontrato questa mattina il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Mimit. Al centro del colloquio, oltre alle norme contenute nel dl asset che intervengono sulle tariffe da e per la Sicilia e la Sardegna, anche gli investimenti che la compagnia low cost sarebbe pronta a fare nel nostro paese. Al termine dell'appuntamento se dal Mimit traspariva un atteggiamento positivo, altrettanto non può dirsi del numero uno di Ryanair che ha definito il decreto «illegittimo». Secondo Wilson, le norme introdotte dal ...