Carburanti | prezzi poco mossi oggi per benzina e gasolio

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) –sulla rete. Le medie nazionali deipraticati risultano sostanzialmente stabili sullae in leggero rialzo sul diesel a valle degli aumenti decisi in questi giorni dagli operatori. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri hanno chiuso in lieve risalita su entrambi i prodotti. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 8 agosto, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,937 euro/litro (1,936 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,931 e 1,949 euro/litro (no logo 1,923). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,820 ...