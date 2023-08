Cannabis | Donato ex Lega | “Allora legalizziamo anche omicidio” Magi si mette le mani in faccia e insorge | “Ma siamo seri?” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Scontro vivace a In Onda Estate (La7) tra il segretario di +Europa Riccardoe l’europarlamentare Francesca, ex leghista e presidente nazionale del partito fondato da Totò Cuffaro, Democrazia Cristiana Sicilia Nuova. Argomento del dibattito è lalizzazione delle droghe leggere, sulla quale viene rievocata la rovente polemica trae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 26 giugno in occasione di un convegno sulla giornata mondiale con la lotta agli stupefacenti. Il deputato ribadisce la propria posizione e spiega la sua contestazione alla premier: “Esibii un cartello con la scritta: ‘, se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia’. È una frase che riassume la realtà attuale, risultato di una legge fatta da Fini e da Giovanardi,se poi c’è ...