Cancello ed Arnone | 22 cantieri tredici milioni di finanziamento per sistemare le reti idrica e fognaria

(Di mercoledì 9 agosto 2023)ed. «Ventidueattualmente attivi in Paese, questo è un momento magico pered. Idi euro diche abbiamo ottenuto ci consentiranno diin maniera definitiva la retee quellacon grandi benefici per la nostra comunità, per le aziende bufaline e per l’intero comprensorio anche nell’ottica di un risanamento ambientale». Lo ha dichiarato il sindaco diedRaffaele Ambrosca in occasione della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la sua stanza alla presenza del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Agostino Frattasio e del presidente della ...

14:50:28ED. E' in programma per domani mattina mercoledì 9 agosto alle ore 13, presso il Comune died, una conferenza stampa per presentare i progetti di rifacimento della rete ...0 Grande successo per la 45esima Festa della Mozzarella died, sostenuta e promossa dalla Regione Campania, promossa e organizzata dal Comune diede da Pro Loco Terre di Cancia e Lanio, con il patrocinio morale della Provincia ...Grande successo per la 45 Festa della Mozzarella died, sostenuta e promossa dalla Regione Campania , organizzata e promossa dal Comune diede da Pro Loco Terre di Cancia e Lanio , con il patrocinio morale della ...

45° edizione della Festa della Mozzarella a Cancello ed Arnone (CE) Napoli da Vivere

Per presentare i progetti che hanno ricevuto 13 milioni di euro di finanziamenti Il sindaco Ambrosca e l’assessore Frattasio: premiata l’azione di programmazione del nostro esecutivo Questa mattina pr ...14:50:28 CANCELLO ED ARNONE. E’ in programma per domani mattina mercoledì 9 agosto alle ore 13, presso il Comune di Cancello ed Arnone, una conferenza stampa per presentare i progetti di rifacimento d ...