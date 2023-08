Can Yaman in Sardegna è assediato dalle fan VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Cansi è concesso qualche giorno di vacanza indove è stato amorevolmentefan che sono riuscite a incontrarlo in un evento esclusivo. Cansi è concesso una piccola pausa dal set di Viola come il mare 2 ed è volato in. Ad attenderlo prima a Porto Cervo poi nel piccolo borgo di Poltu Quatu alcuni amici ma anche tantissimi fan, che hanno letteralmente inondato la rete con foto edell'attore turco. Tra una ripresa e l'altra di Viola come il mare 2, Canè partito alla volta della, dove si è concesso qualche giorno di vacanza nella magica Costa Smeralda. Qui il divo turco ha partecipa ad alcuni party esclusivi, come quello, in cui è stato immortalato …