Cammarano M5s | “Fonderie Pisano | contrari al trasferimento a Buccino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Troviamo allarmante la decisione della direzione generale del ciclo delle acque e dei rifiuti della Regione di concedere l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza per il progetto delle. La delocalizzazione delleimpatterebbe negativamente sulla salubrità ambientale e sull’indotto economico, sociale e turistico di un territorio che va preservato. Basti pensare al rischio per il settore della coltivazione biologica presente nell’area, la cui produzione agroalimentare di alta qualità è riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. La realizzazione di un sito di industria pesante non è coerente con i principi di tutela ambientale e con le prescrizioni di sviluppo sostenibile previsti dalla ...