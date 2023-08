Calhanoglu | «Oggi pallanuoto più che calcio! Pensavamo di sospenderla»

(Di mercoledì 9 agosto 2023)ha giocato nella rocambolesca vittoria per 3-4 dell’Inter a Salisburgo. È del turco il commento a caldo sulla partita amichevole della Red Bull Arena, nell’intervista rilasciata al canale locale austriaco Servus TV. SUCCESSO SUDATO – Più una battaglia che un’amichevole per l’Inter, non tanto per colpa del Salisburgo quanto per le condizioni meteo. Hakancommenta il match: «Sembravapiù che calcio. Era difficile giocare su questo campo, abbiamo pensato di sospendere la partita a trenta minuti dalla fine ma poi siamo voluti andare avanti. Abbiamo fatto una buona preparazione e stiamo bene, abbiamo ancora dieci giorni per lavorare e vogliamo cominciare bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

...Subito Yann Sommer tra i pali dell'Inter per l'amichevole contro il Salisburgo in programma... A centrocampo, spazio a Barella -- Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle fasce attesi ......nerazzurro non è a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per l'amichevole di(calcio d'... INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella,, Frattesi, ..., passate soltanto alcune settimane, la maggior parte dei miei compagni di tifo ha ... Ha perso a parametro zero Donnarumma, Kessié e, i quali fossero stati venduti un anno prima ...

Salisburgo-Inter 3-3 LIVE: Simic, rigore sbagliato Sky Sport

87' - Ultimi cambi per Inzaghi: spazio per Lazaro e Stankovic. 86' - Non vale il gol di Simic! Delusione sugli spalti, il numero 23 aveva trovato una super girata che aveva ...71' - Mantl col riflesso su Frattesi! Grande inserimento dell'ex Sassuolo, che in acrobazia, con la suola, stava per convertire il bel cross di Gosens in gol. 70' - ...