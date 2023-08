Calendario Europei nuoto U23 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dall’11 al 13 agosto a Dublino (Irlanda), sono inla prima edizione degliU23 di. Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi saranno solo compagini del Vecchio Continente. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre è prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti. La manifestazione prevede batterie e finali di tutte le gare individuali sotto i 400 metri, con finali a tempo per le gare individuali dai 400 metri in su. Previste solo due staffette: una staffetta 4×100 mista mixed e una staffetta 4×100 sl mixed. Verranno assegnati premi per un totale di 5.000 euro, metà dei quali andranno alle migliori prestazioni maschili e metà alle migliori prestazioni ...

... all'Ippodromo Snai San Siro i FEI Jumping European Championships 2023 , i campionatidi ... con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini inil 10 settembre ; il tennis ......l'Italia Under16 e per Luca Bandirali cestista del Progetto Giovani Cantù protagonisti agli... Mangone Questo ildel girone D 5 agosto ore 16 Italia - Turchia 101 - 68, Slovenia - ...Girone non semplice per l'Italia di Gianmarco Pozzecco che viene inserita nel Gruppo B insieme a Turchia , Ungheria e Islanda . Secondo ilprecedentemente definito dalla FIBA le tre finestre di qualificazione si terranno il 19 - 27 febbraio 2024, 18 - 26 novembre 2025 e 17 - 25 febbraio 2025 . In ognuna di esse ogni nazionale ...

Calendario Europei volley femminile 2023: orari, programma, tv, streaming OA Sport

Amichevoli estive 2023 su Sky e NOW: calendario dirette tv 9 - 13 Agosto, Prove generali in vista dell’inizio della stagione su Sky e in streaming su NOW. Ultime partite amichevoli precampionato per J ...Dopo un day-1 di assaggio in cui sono andate in scena solo batterie, turni di qualificazione e le prime prove dell'eptathlon, quest'oggi si comincia a fare davvero sul serio al Givat Ram Stadium di Ge ...