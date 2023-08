Lo afferma Giuseppe, presidente della Società italiana di urologia (Siu). Gli urologi italiani, dunque, mettono in guardia sulla disidratazione e raccomandano come nelle giornate calde ...Lo afferma Giuseppe, presidente della Società italiana di urologia (Siu). Gli urologi italiani, dunque, mettono in guardia sulla disidratazione e raccomandano come nelle giornate calde ...Massimoè musicista di formazione classica e jazzistica con una estetica musicale che va ... voluto, cercato e pensato dal compianto Gianni De Santis che vuol direche scorre, quel...

Caldo, Carrieri (Siu): "Mette a dura prova i reni, bere anche se non si ha sete" La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) – “Con l’aumentare delle temperature, il corpo tende a perdere una quantità maggiore di liquidi attraverso sudorazione e respirazione e questo può mettere a dura prova ...Emergenza caldo, la Società Italiana di Urologia mette in guardia sulla disidratazione. Il presidente SIU lancia l'appello alla popolazione: "Bevete acqua!".