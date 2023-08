Caldo | Carrieri Siu | Mette a dura prova i reni | bere anche se non si ha sete

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - “Con l'aumentare delle temperature, il corpo tende a perdere una quantità maggiore di liquidi attraverso sudorazione e respirazione e questo puòre a, che rivestono un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio idrico dell'organismo e nell'eliminazione di tossine e scarti dal sangue. La disidratazione complica tali funzioni, riducendo la diuresi e influenzando negativamente la capacità deidi eliminare in modo efficiente sostanze dannose, comprondo l'omeostasi”. Lo afferma Giuseppe, presidente della Società italiana di urologia (Siu). Gli urologi italiani, dunque, mettono in guardia sulla disidratazione e raccomandano come nelle giornate calde occorra sviluppare l'abitudine di idratarsi ...