Calderone “Vera ricetta contro la povertà è il lavoro”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per noi lalaè il, base su cui abbiamo costruito la riforma del reddito di cittadinanza”. Lo ha detto la ministra del, Marina, ospite di “Agorà estate” su Rai3. “Il reddito, così come era stato strutturato, non ha contribuito a trovare posti di. L'intervento ha sostenuto la lotta allama non ha accompagnato al. Leggo di 500 mila soggetti che perderanno il reddito: rispetto alla platea di soggetti occupabili, a inizio anno ne avevamo previsti 400 mila mentre con i dati aggiornati adesso i soggetti che usciranno dal circuito del reddito di cittadinanza sono circa 200 mila. I numeri parlano e ci dicono che c'è un mercato del ...

Reddito cittadinanza, Calderone: "In campo 1 milione di posti di lavoro"

