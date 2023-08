Calderone | 200 mila i soggetti che usciranno dal reddito

"Il dato dei 500mila che perderanno" il reddito di cittadinanza "è un dato che non ritorna con le evidenze del ministero.A tal proposito laha detto che le cifre che indicano in 500mila i soggetti che ... coloro i quali usciranno dal circuito del Rdc, perché non sono in condizione di fragilità, sonomila e ......aggiornati adesso i soggetti che usciranno dal circuito del reddito di cittadinanza sono circa... Quanto al salario minimo, secondo"è un tema che deve essere affrontato aprendo a un ...

"Il dato dei 500mila che perderanno" il reddito di cittadinanza "è un dato che non ritorna con le evidenze del ministero. (ANSA) ...La ministra Calderone: «Si tratta di soggetti che usciranno dal circuito del reddito perché non considerati soggetti in condizione di fragilità». La misura «non ha creato posti di lavoro» ...