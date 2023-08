Calciomercato | torna subito in Serie A | colpo a centrocampo

Commenta per primo Ross Barkleyin Premier League. Il centrocampista ex Everton, Aston Villa e Chelsea, era svincolato dopo l'esperienza al Nizza. Nelle ultime ore ha firmato con il Luton Town .2 Quello che lega la Juventus a Nicolò Zaniolo è un rumor chedi moda in ogni sessione di mercato, a partire almeno dal famoso pizzino di Fabio Paratici. E anche la campagna trasferimenti in corso non fa eccezione. Secondo il sito turco Fanatik , infatti, ...Nicolò Zaniolo (LaPresse) -.itDalla Turchia: trattativa Galatasaray - Juve per Zaniolo, offerta ufficialeIn ogni sessione di mercato che si rispetti,di moda la voce che vorrebbe ...

Non solo Milano. L'evento di chiusura del calciomercato torna anche a Roma con Adicosp TUTTO mercato WEB

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Torna a far parlare di sé la possibile quanto attesa accoppiata Juventus-Zaniolo. A causa delle problematiche societarie, questa sessione di calciomercato non ha regalato grandissimi colpi in entrata, ...