Calciomercato | Spezia Strelec in prestito allo Slovan Bratislava

Lo scorso anno alla Reggina l'attaccante torna nel club dove è cresciuto LA- Loha reso noto "di aver ceduto allo Slovan Bratislava, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 2001, David Strelec". Il giocatore slovacco, che ...Commenta per primo In Serie B lorende noto di aver ceduto allo Slovan Bratislava, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 2001, David Strelec .Un volto nuovo per l'attacco di Vincenzo Italiano che presto avrà a disposizione anche Nzola, in arrivo dallo; in uscita Jovic per il quale c'è già stato un sondaggio della Stella Rossa, ...

Spezia, tutte su Holm: Juve, Sassuolo, Atalanta... ma c'è una favorita Calciomercato.com

Lo scorso anno alla Reggina l'attaccante torna nel club dove è cresciuto LA SPEZIA (ITALPRESS) - Lo Spezia ha reso noto 'di aver ceduto allo ...Il nuovo direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, sarebbe al lavoro sul calciomercato per Holm: concorrenza viva di Atalanta e Sassuolo ...